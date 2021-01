Ein 45-jähriger Mann ist in der Silvesternacht in Weitendorf bei Wildon (Bezirk Leibnitz) durch einen Knallkörper schwer verletzt worden. Wie das Rote Kreuz Leibnitz auf Facebook mitteilte, explodierte der Knallkörper kurz nach Mitternacht im Gesicht des Mannes. Er wurde mit thermischen Verletzungen und einem totalen Sehverlust in die Augenklinik im Landeskrankenhaus Graz eingeliefert.