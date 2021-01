Neujahr - Polizei erstattete in Salzburg rund 30 Mal Anzeige

Verstöße gegen Corona-Bestimmungen und das Pyrotechnikgesetz

Die Salzburger Polizei hat in der Silvesternacht im Bundesland in knapp über 20 Fällen eine Anzeige nach den Covid-19-Maßnahmenverordnungen an die Gesundheitsbehörden erstattet. Knapp zehn Anzeigen erfolgten nach dem Pyrotechnikgesetz - wenn sich Verstöße konkreten Tatverdächtigen zuordnen ließen. "Vereinzelt bedurfte es im Bereich von Essens- oder Getränkeausgabestellen der Erinnerung an die gesundheitspolizeilichen Maßnahmen", hieß es zudem in einer Pressemitteilung.

In der Landeshauptstadt wurden gegen 2.30 Uhr zwei Papiercontainer von bisher unbekannten Tätern in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte größeren Schaden verhindern, Hinweise zu den Pyromanen gab es zunächst nicht. Wegen des eher mäßigen Personen- und Verkehrsaufkommens seien im Stadtgebiet von Salzburg keine Sperr- bzw. Verkehrsleitmaßnahmen notwendig gewesen, auch im Bereich des Gaisbergs - an sich ein beliebtes Ziel für den Jahreswechsel - stellte die Polizei kein übermäßiges Fahrzeugaufkommen fest.