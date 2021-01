Neujahr - Ruhige Nacht für Einsatzkräfte im Burgenland

Mann in Gols von Rakete getroffen und leicht verletzt - Zeitungsständer brannte in Oberwart

Die Silvesternacht ist für die burgenländischen Einsatzkräfte weitgehend ruhig verlaufen. In Gols (Bezirk Neusiedl am See) wurde ein Mann von einer Feuerwerksrakete getroffen und leicht verletzt. In Oberwart geriet kurz vor Mitternacht ein Zeitungsständer in Brand - vermutlich aufgrund eines Feuerwerks, teilte die Landessicherzeitszentrale (LSZ) am Freitag gegenüber der APA mit. Ein Pkw-Lenker wurde bei einem Unfall in Wiesfleck (Bezirk Oberwart) leicht verletzt.

Der Mann war auf einem Güterweg von der Fahrbahn abgekommen. Das Auto habe sich daraufhin überschlagen und sei in einem angrenzenden Bachbett gelandet, berichtete die Stadtfeuerwehr Pinkafeld. Kurz nach Mitternacht wurden die Einsatzkräfte zu einem Gebäudebrand in Hornstein (Bezirk Eisenstadt-Umgebung) gerufen. Der Hausbesitzer hatte den Brand laut LSZ aber mit einem Feuerlöscher bereits weitgehend selbst gelöscht.