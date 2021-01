Neujahr - Silvesternacht verlief in Kärnten ruhig

Keine größeren Polizeieinsätze, aber einige Alkolenker erwischt

Die Silvesternacht in Kärnten ist aus Sicht der Polizei ruhig verlaufen. Es gab weder größere Einsätze, noch schwere Unfälle mit Pyrotechnik. Einigen alkoholisierten Autolenkern wurde allerdings der Führerschein abgenommen, außerdem kam es zu mehreren Verkehrsunfällen, bei denen der Alkohol die Ursache war, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Die Zahl von rund 200 Polizeieinsätzen entspreche einem "durchschnittlichen Einsatzverlauf" im Vergleich mit anderen Jahren.

Gegen 2.30 Uhr kam ein betrunkener 33-Jähriger im Klagenfurter Stadtzentrum vermutlich wegen zu hoher Geschwindigkeit mit seinem Auto von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Seine 24-jährige Freundin, die am Rücksitz saß, wurde bei dem Unfall verletzt, dem Lenker wurde der Führerschein abgenommen. Keine Verletzten gab es bei zwei weiteren Alko-Unfällen, die sich in der Nacht im Gurktal (Bezirk St. Veit an der Glan) und in Pörtschach (Bezirk Klagenfurt-Land) ereignet hatten und bei denen die Autos jeweils von der Straße abkamen. Die beiden Lenker, eine 26-jährige Frau und ein 29-jähriger Mann, müssen aber wohl einige Zeit ohne Führerschein auskommen.

Sieben Fahrzeuglenker wurden in den Stunden rund um den Jahreswechsel "mit mittleren bis hohen Alkoholisierungsgraden" von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, teilte die Exekutive weiters mit. Ein Lenker wurde wegen Fahrens unter Suchtmitteleinfluss gestoppt. Einige Anzeigen wurden wegen Übertretungen nach dem Pyrotechnikgesetz erstattet. Ebenso wurden auch zahlreiche Personen wegen Missachtung der Ausgangsbeschränkung und Abstandsregeln angezeigt, mehrere Organmandate wurden ausgestellt. Wie viele es genau waren, darüber gab es vorerst keine Information.

Einen Polizeieinsatz gab es nach einer Anzeige einer Rauferei unter Asylwerbern im Containerdorf Villach-Langauen. Ein 29-jähriger Bewohner wurde wegen aggressiven Verhaltens gegenüber einem Polizisten festgenommen und ins Polizeianhaltezentrum Villach gebracht.