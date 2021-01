Neujahr - Vergleichsweise ruhige Silvesternacht in Tirol

Leitstelle verzeichnete um 43 Prozent weniger Alarmierungen als im Vorjahr - Keine "besonders aufsehenerregende Nacht" für Tiroler Polizei

Die Tiroler Einsatzkräfte haben, wie erwartet, eine vergleichsweise ruhige Silvesternacht erlebt. Die Leitstelle Tirol verzeichnete um 43 Prozent weniger Alarmierungen als im Vorjahr. Zwischen 19.00 Uhr und 5.00 Uhr rückten sie 239 Mal aus, beim vergangenen Jahreswechsel wurden 421 Einsätze absolviert, teilten die Verantwortlichen am Freitag mit.

Auch von der Tiroler Polizei hieß es gegenüber der APA, dass es keine "besonders aufsehenerregende Nacht war". Es sei aber auch nicht "sehr ruhig" gewesen. Das öffentliche Feuerwerk auf der Seegrube in Innsbruck dürfte aber zu keinen größeren Menschenansammlungen in der Stadt geführt haben, es habe nicht sehr viele polizeiliche Amtshandlungen gegeben.

Dagegen ereigneten sich in der Silvesternacht kleinere Brände bzw. Verletzungen aufgrund von Feuerwerkskörpern. Noch vor Mitternacht verirrte sich etwa in Innsbruck eine Rakete auf den Balkon eines Mehrparteienhauses. Zwei Männer, die versuchten den Brand zu löschen, mussten wegen Rauchgasvergiftungen in die Klinik gebracht werden. Nach dem Jahreswechsel ereignete sich in Maurach am Achensee ebenfalls wegen einem Feuerwerkskörper ein Glimmbrand. Ein 16-Jähriger zog sich bei einem Löschversuch eine Brandwunde zu, hieß es.