Neujahr - Weitgehend ruhige Nacht für Einsatzkräfte in Oberösterreich

Brennende Mülltonnen machten gleich mehreren Feuerwehren zu schaffen - Mann bei Explosion von Böller verletzt

In Oberösterreich haben die Einsatzkräfte am Freitag von einer weitgehend ruhigen Silvesternacht gesprochen. Durch die Ausgangsbeschränkungen im aktuellen Lockdown und dem Feuerwerksverbot verzeichneten sie nur einen Bruchteil der Einsätze die sonst zum Jahreswechsel anfallen. Was Kontrollen, Strafen und Anzeigen im Zusammenhang mit den Maßnahmen gegen das Coronavirus betrifft, lag noch keine Bilanz vor. Zu gröberen Verstößen dürfte es aber nicht gekommen sein.

Vereinzelt hatten Polizei, Rettung und Feuerwehr dann aber doch zu tun. Im Bezirk Freistadt wurde ein 44-jähriger Mann von einem explodierenden Böller so schwer verletzt, dass er in das Kepler Uniklinikum nach Linz eingeliefert werden musste. Der Mann dürfte kurz nach Mitternacht einen bereits gezündeten Böller, in dem sich noch ein Rest von Schwarzpulver befunden hatte, nochmals angezündet haben.

In der Stadt Wels rückte die Freiwillige Feuerwehr in der Silvesternacht gleich zu acht Einsätzen aus. In fast allen Fällen standen Altpapiercontainer und Großraummülltonnen in Flammen. Die Brandursachen sind zwar noch Gegenstand von Ermittlungen, weil es aber in ein und der selben Straße in kurzen Abständen gleich mehrfach brannte, liegt der Verdacht der Brandstiftung nahe.

Die Feuerwehrleute löschten die Brände mit schwerem Atemschutz aber stets rasch. Aufgrund der starken Rauchentwicklung und der Gefahr eines Übergreifens der Flammen auf die Fassade des Gebäudes wurden in einem Fall die Bewohner sicherheitshalber evakuiert. Sie konnten aber kurz darauf in ihre Wohnungen zurück.

Kurz nach Mitternacht war in Wels auch ein Baby in einer Wohnung in einer Hochhaussiedlung eingesperrt. Die Wohnungstüre war ins Schloss gefallen, als die Eltern kurz vor die Türe gingen. Das Kind war alleine in der Wohnung, die zu Hilfe gerufene Feuerwehr öffnete die Türe aber rasch.

Auch in Gmunden standen in der Nacht zwei Mülltonnen in Flammen. Eine Polizeistreife wurde auf das Feuer aufmerksam und versuchte den Brand einzudämmen, um eine Ausbreitung auf die Holzfassade des angrenzenden Wohnhauses zu verhindern. Gleichzeitig weckten die Beamten die bereits schlafenden Hausbewohner und alarmierten die Feuerwehr. Brandursache könnte eine von einem der Bewohner um Mitternacht abgelegte abgeschossene Feuerwerksbatterie sein.

Kurz nach 2.00 Uhr geriet in Unterlaussa im Ennstal ein Stadl eines Bauernhofes in Brand. Das Feuer wurde rasch unter Kontrolle gebracht.