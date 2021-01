Das steirische Neujahrsbaby ist in der Silvesternacht pünktlich um 0.00 Uhr in Graz zur Welt gekommen. Vorzeitige Wehen hatten dazu geführt, dass Adnan bereits in der 32. Schwangerschaftswoche geboren wurde, teilte ein Sprecher der Steiermärkischen Krankenanstaltengesellschaft (KAGes) am Freitag in einer Aussendung mit. Zum Zeitpunkt der Geburt war Adnan 46 Zentimeter groß und 2.036 Gramm schwer.