Der kleine Ilyas hat als erstes Baby der Bundeshauptstadt im Jahr 2021 in einer Klinik des Wiener Gesundheitsverbundes das Licht der Welt erblickt. Der Bub wurde am Freitag um 0.25 Uhr in der Klinik Hietzing geboren. Er ist 53 Zentimeter groß und wiegt 3.860 Gramm. Mutter und Baby sind beide wohlauf, teilte der Gesundheitsverbund am Neujahrstag mit.