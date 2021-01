Das Salzburger Neujahrsbaby 2021 heißt Leon. Der 4.070 Gramm schwere und 55 Zentimeter große Bub wurde um 0.10 Uhr im Krankenhaus Hallein (Tennengau) geboren. Wie die Klinik am Freitag mitteilte, handelt es sich um das zweite Kind der in Golling lebenden Mutter. Leon hat bereits einen großen Bruder. Die Geburt verlief unkompliziert. In der Landeshauptstadt kam das erste Kind dann um 3.17 Uhr zur Welt. Das Mädchen heißt Elif und ist 3.350 Gramm schwer und 53 Zentimeter groß.