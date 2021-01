Neujahrskonzert der Wiener Philharmoniker: Die Dirigenten

Konzertmeister Willi Boskovsky ist der unumstrittene Rekordhalter am Pult im Musikverein

Eigentlich beginnt die Geschichte des Neujahrskonzerts der Wiener Philharmoniker 1939 - an einem Silvestertag - mit einem "Außerordentlichen Konzert" unter Clemens Krauss im Großen Musikvereinssaal. Das erste Konzert an einem Neujahrstag folgte dann am 1. Jänner 1941, erneut unter Krauss' Leitung, der bis 1945 zu Neujahr wienerisch aufspielte.

1946 und 1947 leitete schließlich Josef Krips die Neujahrskonzerte, wobei 1946 die Veranstaltung - bis dahin unter "Johann-Strauß-Konzert" oder "Philharmonische Akademie" firmierend - erstmals offiziell Neujahrskonzert hieß. Clemens Krauss übernahm dann nach der Aufhebung seines Verbots öffentlicher Auftritte ab 1948 bis zu seinem Tod 1954 wieder die Konzerte.

Nach der Ära Krauss und einigen Kalamitäten in der Nachfolgeregelung wählte man schließlich die Variante, Willi Boskovsky, den ersten Konzertmeister, als Stehgeiger einzusetzen und auf einen Dirigent zu verzichten. So begann 1955 eine 25-jährige Erfolgsgeschichte. Als Boskovsky nach 1979 krankheitshalber auf die Leitung verzichten musste, griff man wieder zur Variante mit einem Dirigenten. Lorin Maazel übernahm als designierter Direktor der Staatsoper die Leitung des Neujahrskonzerts 1980, die er durchgehend bis 1986 innehatte und dann wieder 1994, 1996, 1999 und 2005.

Nach der Auftaktära Maazel wechselten die Maestros zwar häufiger, dennoch finden sich auch hier zwei Veteranen des Events: Riccardo Muti verwies mit seinem heutigen Einsatz am 1. Jänner Zubin Mehta auf die Plätze. Der italienische Maestro führte die Philharmoniker mittlerweile sechs Mal durch den Neujahrsvormittag (1993, 1997, 2000, 2004, 2018 und 2021), während sein indischer Kollege bis dato fünf Mal die Ehre hatte (1990, 1995, 1998, 2007 und 2015).

Dass die Philharmoniker allerdings nicht immer auf Routiniers setzen, bewiesen sie in den vergangenen Jahren, hatte man hier doch mit Christian Thielemann 2019 und Andris Nelsons 2020 gleich zwei Neujahrskonzertdebütanten hintereinander verpflichtet. Daniel Barenboim, den die Philharmoniker heute für 2022 designierten, steht indes dazwischen, war der Maestro aus Berlin doch bereits 2009 und 2014 für das Neujahrskonzert engagiert und wird mithin kommendes Jahr sein Triple vollmachen.

Die Dirigenten der Neujahrskonzerte:

Clemens Krauss 1939 Clemens Krauss 1941-1945 Josef Krips 1946-1947 Clemens Krauss 1948-1954 Willi Boskovsky 1955-1979 Lorin Maazel 1980-1986 Herbert von Karajan 1987 Claudio Abbado 1988 Carlos Kleiber 1989 Zubin Mehta 1990 Claudio Abbado 1991 Carlos Kleiber 1992 Riccardo Muti 1993 Lorin Maazel 1994 Zubin Mehta 1995 Lorin Maazel 1996 Riccardo Muti 1997 Zubin Mehta 1998 Lorin Maazel 1999 Riccardo Muti 2000 Nikolaus Harnoncourt 2001 Seiji Ozawa 2002 Nikolaus Harnoncourt 2003 Riccardo Muti 2004 Lorin Maazel 2005 Mariss Jansons 2006 Zubin Mehta 2007 Georges Pretre 2008 Daniel Barenboim 2009 Georges Pretre 2010 Franz Welser-Möst 2011 Mariss Jansons 2012 Franz Welser-Möst 2013 Daniel Barenboim 2014 Zubin Mehta 2015 Mariss Jansons 2016 Gustavo Dudamel 2017 Riccardo Muti 2018 Christian Thielemann 2019 Andris Nelsons 2020 Riccardo Muti 2021 Daniel Barenboim 2022 (designiert)