Neun Alkolenker mussten Führerschein in Kärnten abgeben

Mehrere hundert Anzeigen und Organmandate bei Schwerpunktaktion

Neun Alkolenker haben in der Nacht auf Aschermittwoch ihren Führerschein abgeben müssen, weil sie in eine Polizeikontrolle geraten sind. Wie die Polizei in einer Aussendung mitteilte, wurden bei einer Kärnten-weiten Schwerpunktaktion zudem sechs Minderalkoholisierungen festgestellt. Insgesamt wurden 165 Anzeigen nach der Straßenverkehrsordnung, dem Kraftfahrgesetz und wegen Covid-19-Übertretungen ausgestellt, 172 Organmandate wurden eingehoben.

Wie die Polizei auf APA-Anfrage mitteilte, wurden wegen Verstößen gegen Covid-19-Maßnahmen insgesamt 41 Anzeigen und 13 Organmandate ausgestellt.