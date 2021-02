Neun malische Soldaten bei mutmaßlichem Jihadisten-Angriff getötet

Militärposten im Zentrum des Landes angegriffen

Bei einem mutmaßlichen Angriff von Jihadisten sind am Mittwoch neun malische Soldaten getötet worden. Nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Bamako wurde bei dem Angriff mindestens ein gepanzertes Fahrzeug eingesetzt, was ungewöhnlich sei. Der Angriff richtete sich in den frühen Morgenstunden gegen einen Militärposten in Boni im Zentrum des Landes.

Die malische Armee teilte mit, dass sie von der französischen Anti-Terror-Mission Barkhane Luftunterstützung erhielt. Die Jihadisten hätten "schwere Verluste" erlitten, hieß es ohne nähere Angaben. In dem Gebiet sind mehrere Jihadistengruppen aktiv.

Die politische Situation in Mali ist seit 2012 von zunehmender Instabilität geprägt. Die oftmals jihadistisch motivierte Gewalt hat in den vergangenen Jahren auch die benachbarten Länder in der Sahel-Zone erreicht. Tausende Soldaten und Zivilisten wurden in der Krisenregion getötet, Hunderttausende mussten aus ihrer Heimat fliehen.

Am 15. und 16. Februar soll in N'Djamena ein Treffen der fünf Sahel-Staaten Mauretanien, Mali, Burkina Faso, Niger und Tschad stattfinden, auf dem über die aktuelle Lage beraten wird.