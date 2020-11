Neun Migranten in Kühllastwagen in Süditalien entdeckt

Darunter drei Minderjährige - Fahrzeug war nach Deutschland unterwegs

Neun Migranten, darunter drei Minderjährige und eine Frau, sind in einem Kühllastwagen in der Nähe der süditalienischen Stadt Benevento entdeckt worden. Der Lastwagen, der Joghurt-Packungen transportierte, war in Richtung Deutschland unterwegs, als der bulgarische Fahrer Geräusche aus dem Kühllaster hörte. Er stoppte das Fahrzeug und entdeckte die neun Personen. Daraufhin rief er die Polizei, berichteten italienische Medien übereinstimmend.

Die Migranten wurden von den Ärzten eines Rettungswagen behandelt. Sie seien wohlauf. Sie trugen alle warme Kleidung, was ihnen Unterkühlung ersparte. Der Lkw war von Griechenland kommend im Adria-Hafen Bari eingetroffen und war in Richtung Norden unterwegs. Die Staatsangehörigkeit der Migranten wurde nicht bekannt gegeben.