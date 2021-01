Neunjährige stieg in falschen Bus und löste Suchaktion in Wien aus

Mädchen gefunden

Ein neunjähriges Kind hat am Dienstagnachmittag eine umfangreiche Suchaktion in Wien-Liesing ausgelöst, weil es in einen falschen Bus stieg und nicht wie verabredet bei seiner Tante ankam. Zum Glück wurde das Mädchen gefunden.

Die Kleine verließ gegen 12.00 Uhr die Betreuung in ihrer Schule in der Kaltenleutgebner Straße und wollte zu ihrer Tante fahren. Dort kam sie aber zunächst nicht an, weshalb ihre Verwandte die Polizei alarmierte. Beamte des Stadtpolizeikommandos Liesing, der Bereitschafts- und der Einsatzeinheit rückten aus. Die Suche nach der Neunjährigen gestaltete sich zunächst schwierig, weil sie seit zwei Tagen ihr Mobiltelefon nicht aufgedreht hatte.

Die Bereitschaftseinheit fand das Kind schließlich in der Ketzergasse und brachte es zu seiner Tante. Dabei klärte sich auch das Busmalheur.