Neunjähriger Bub zündelte in Pfarrkirche in Tirol

Wollte verschiedene Gegenstände in Brand setzen

Ein neunjähriger Bub hat offenbar in der Pfarrkirche Schwaz in Tirol gezündelt. Wie die Polizei berichtete, war vergangene Woche bemerkt worden, dass jemand versucht hatte, verschiedene Gegenstände, darunter ein Gebetsbuch, Zettel und Kartons, in Brand zu setzen. Die Exekutive beobachtete daraufhin die Kirche und ertappte am Dienstag den Neunjährigen auf frischer Tat, als er gerade ein Stromkabel anzünden wollte.

Der Bub flüchtete, zwei Streifen der Polizeiinspektion Schwaz hielten ihn aber kurz darauf im Stadtgebiet der Bezirkshauptstadt an. Er wurde in der Folge seinen Eltern übergeben.

In einem Fall hatte der Pfarrer einen von dem Neunjährigen gelegten Brand gelöscht. In den übrigen Fällen erloschen die Feuer von selbst. Die Höhe des entstandenen Schadens war noch unbekannt.