Kind überquerte Straße auf Schutzweg - Fahrzeug überrollte Fuß

Ein Neunjähriger ist Mittwochfrüh in Graz beim Überqueren einer Straße am Schutzweg von einem Kastenwagen angefahren und schwer verletzt worden. Der Lenker (49) bog rechts vom Schönaugürtel in die Neuholdausgasse ab, übersah den Buben und fuhr ihm über den linken Fuß. Das Kind wurde nach Angaben der Polizei von der Rettung ins LKH Graz gebracht.