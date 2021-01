Neuschnee bringt Lawinenwarnstufe "4" in Tirol

Laut Experten viele spontane Lawinen zu erwartet

Mit den für Donnerstag prognostizierten Schneefällen wird auch die Lawinengefahr in Tirol wieder steigen. Vor allem für den Nachmittag gaben die Experten des Lawinenwarndienstes die Gefahrenstufe "4" auf der fünfteiligen Skala, also große Lawinengefahr, aus. Lediglich in weiten Teilen Osttirols und in tieferen Lagen im Tiroler Unterland blieb die Lawinengefahr erheblich, also auf Stufe "3".

Mit Neuschnee und starkem Wind seien im Tagesverlauf viele spontane Lawinen zu erwarten, vereinzelt auch sehr große, hieß es im Lawinenlagebericht. Frische und ältere Triebschneeansammlungen seien an allen Expositionen oberhalb der Waldgrenze störanfällig. Sie können schon von einzelnen Wintersportlern ausgelöst werden.

Mit dem erwarteten Regen in tieferen Lagen seien zahlreiche Nass- und Gleitschneelawinen zu erwarten, auch recht große. Exponierte teile von Verkehrswegen könnten gefährdet sein. Die Lawinengefahr sei verbreitet kritisch, hieß es von den Experten.