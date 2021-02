New York Times empört Italien mit Carbonara-Rezept

Yoga für Feinschmecker in New York Yoga-Puristen wenden sich voll Graus ab, wahre Genießer schweben im siebenten Himmel: Der neue New Yorker Trend heißt "Yoga for Foodies" (etwa: Yoga für Gourmets). Zuerst wird eine Stunde lang rigoros geschwitzt, danach serviert das Studio direkt auf der Matte ein mehrgängiges Dinner mit Pasta, Rotwein und Schokoladenkuchen.