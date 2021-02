"New York Times" nimmt verstärkt Kinder als Kunden ins Visier

"New York Times" verkauft Suchmaschine About.com Die "New York Times" verkauft ihre Such- und Ratgeber-Website About.com für 300 Millionen Dollar (rund 240 Millionen Euro). Käufer ist das Konkurrenzportal Ask.com, wie die "New York Times"-Gruppe am Sonntag mitteilte. Das Geld werde in bar gezahlt und solle für "laufende Geschäfte" verwendet werden. Ask.com bestätigte den Kauf.