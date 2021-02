New Yorker Klinik transplantierte Mann Gesicht und Hände

Operation im vergangenen August dauerte 23 Stunden

Ein New Yorker Ärzteteam hat einem 22 Jahre alten Mann eigenen Angaben zufolge erfolgreich ein Gesicht und Hände transplantiert. Die "Langone Health" Klinik nannte dies die "erste erfolgreiche Kombination einer solchen Transplantation auf der Welt". Im Jahr 2009 war an einem Patienten in Frankreich die gleiche Operation durchgeführt worden - der Mann starb jedoch gut zwei Monate später.

Die New Yorker Transplantation fand nach Angaben des Krankenhauses im vergangenen August statt und dauerte 23 Stunden. Dafür sei ein Team von 140 medizinischen Angestellten unter Führung von Spezialist Eduardo Rodriguez bereitgestanden. Der Patient aus dem Bundesstaat New Jersey hatte 2018 einem schweren Autounfall, bei dem 80 Prozent seiner Haut verbrannten. Trotz rund 20 Operationen hatte er vor der Transplantation schwere Entstellungen im Gesicht, weder Augenbrauen noch Lippen, tiefe Narben sowie amputierte Finger.