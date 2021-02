New Yorker MoMA bekommt Fotosammlung geschenkt

Sammlerin Helen Kornblum übergibt 100 Fotos bedeutender Fotografinnen

Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) hat eine Sammlung von Bildern bedeutender Fotografinnen geschenkt bekommen. Unter den 100 Fotografien seien Werke der deutschen Fotografin Gertrud Arndt (1903-2000) und ihrer französischen Kollegin Dora Maar (1907-1997), eine Muse von Pablo Picasso, teilte das Museum am Mittwoch (Ortszeit) mit.

Die Fotografien stammten aus den vergangenen rund 100 Jahren und seien dem Museum von der Sammlerin Helen Kornblum geschenkt worden. Spätestens 2022 sollen sie Teil einer Ausstellung des MoMA mitten in Manhattan werden.