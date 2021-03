New Yorker MoMA kündigt große Cézanne-Ausstellung an

Von 6. Juni bis 25. September sollen mehr als 200 Werke des Malers gezeigt werden

Das New Yorker Museum of Modern Art (MoMA) plant für den Sommer eine große Ausstellung mit Werken des französischen Malers Paul Cézanne (1839–1906). Die Schau solle sich vor allem weniger bekannten Zeichnungen und Wasserfarben-Malereien des Künstlers widmen, teilte das Museum am Montag (Ortszeit) mit. Zwischen dem 6. Juni und dem 25. September soll die "Cézanne Drawing" betitelte Ausstellung mehr als 200 Werke des Malers zeigen.