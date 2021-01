New Yorks Gouverneur will Attraktion High Line in Manhattan erweitern

Weg soll bis zum Bahnhof Penn Station reichen

Ein bekannter Besuchermagnet in New York könnte bald ausgebaut werden: Der Fußgängerhochweg High Line im Westen von Manhattan soll bald um mehrere Hundert Meter erweitert werden und bis zum Bahnhof Penn Station reichen. Die High Line, eine rund 2,5 Kilometer lange, einstige Gütertrasse solle dafür mit einem Gehweg über der Straße ausgebaut werden, sagte New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo in einem Interview mit der "New York Times".

Damit solle der Fußgängerverkehr des meistbesuchten Bahnhofs von Nordamerika vereinfacht werden. Erst am 1. Jänner war an der Penn Station die neue Bahnhofshalle "Moynihan Train Hall" mit einer über 25 Meter hohen Glasdecke in Betrieb gegangen. Die Erweiterung der High Line bis zum Bahnhof könnte Schätzungen zufolge etwa 60 Millionen US-Dollar kosten. Ein Zeithorizont für einen möglichen Baubeginn gibt es noch nicht. Die High Line, die 2009 als Park eröffnet wurde, gehört zu den beliebtesten Touristen-Attraktionen der Stadt und zieht normalerweise rund sieben Millionen Menschen pro Jahr an.