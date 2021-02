News Corp schmiedet Nachrichten-Bündnis mit Google

Dreijährige Partnerschaft bei Google News Showcase

Der Medienkonzern News Corp ("The Wall Street Journal", "The Sun") hat eine dreijährige Partnerschaft mit Google besiegelt, um an dessen Nachrichtenplattform Google News Showcase teilzunehmen. Der US-Technologieriese hatte im Oktober angekündigt, Verlagen weltweit in den nächsten drei Jahren mehr als eine Milliarde Dollar (823,52 Mio. Euro) für journalistische Inhalte zu zahlen.

News Corp und Google werden eine Abonnement-Plattform entwickeln, Einnahmen durch Googles Werbetechnologie-Dienste teilen, Audio-Journalismus ausbauen und Video-Journalismus von YouTube entwickeln. News Corp-Gründer Rupert Murdoch kämpft seit langem dafür, Geld von Internet-Plattformen für journalistische Inhalte zu bekommen.