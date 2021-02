NGO kritisiert Bevölkerungspolitik im Iran auf Kosten der Frauen

Frauen in den Nomadengebieten dürfen "wählen", Familienplanung ist ihnen untersagt

Seit dem 27. Februar 1963 haben Frauen das Wahlrecht im Iran. Dennoch dürfen sie auch 58 Jahre danach nicht frei entscheiden, wie viele Kinder sie bekommen oder wie sie sich kleiden möchten, kritisiert die Internationale Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) am Donnerstag. So habe das iranische Gesundheitsministerium die Bereitstellung von Verhütungsmitteln in Nomadengebieten untersagt. Auch sei die Sterilisation von Männern und Frauen nur noch in Ausnahmefällen möglich.

Das iranische Regime habe diese umstrittenen Maßnahmen beschlossen, um die Bevölkerung langfristig von 83 Millionen auf 150 Millionen anzuheben, kritisiert die IGFM in einer Aussendung. Das Selbstbestimmungsrecht der Frauen und deren Menschenwürde sei zu achten und der Staat dürfe sich nicht in die Familienplanung der Menschen einmischen, fordert die NGO.

Gerade in nomadischen Gebieten würden Frauen im Iran sehr jung verheiratet, hätten keine Ausbildung und bekämen viele Kinder. So habe die IGFM immer wieder von Fällen erfahren, in denen sich Frauen aus Verzweiflung umgebracht hätten. Nachdem das Regime den Frauen in Nomadengebieten nun die Möglichkeit genommen habe, selbst zu entscheiden, wann und wie viele Kinder sie bekommen, würden sich deren Probleme noch verstärken. Auch sei eine erhöhte Müttersterblichkeit durch diese Maßnahme zu erwarten, da der Zugang der Nomaden zu Gesundheitseinrichtungen und die medizinische Versorgung in den ländlichen Gebieten oft unzureichend sei, fürchtet die IGFM.