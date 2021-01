NGO-Schiff "Open Arms" rettete weitere 79 Migranten

Menschen befanden sich an Bord eines seeuntauglichen Holzbootes

Das spanische Rettungsschiff "Open Arms" hat nach Angaben der Helfer im Mittelmeer 79 Bootsmigranten an Bord genommen. Wie eine Sprecherin der gleichnamigen Organisation am Samstag berichtete, befanden sich die Menschen auf einem seeuntauglichen Holzboot.

Das Schiff hatte bereits am Neujahrstag knapp 170 Bootsmigranten gerettet und an Bord genommen. Die Migranten wurden nördlich von Libyen in internationalen Gewässern aufgenommen. Sie waren in einem überfüllten Holzboot im Meer gesichtet worden.

Das private Rettungsschiff war kurz vor Weihnachten von Spanien aus zu seiner neuen Mission ins zentrale Mittelmeer ausgelaufen. Zuvor hatte die "Open Arms" nach mehreren Rettungsaktionen im November andere Bootsmigranten nach Trapani auf der italienischen Insel Sizilien gebracht.