Niederländer Thei Fransz erhält Deutschen Kindertheaterpreis

Auszeichnung mit 10.000 Euro dotiert - Jugendtheaterpreis an Rabiah Hussain

Der Deutsche Kindertheaterpreis geht 2020 an den Niederländer Theo Fransz mit seinem Stück ""Liebe Grüße" ... oder Wohin das Leben fällt". Dies teilte das deutsche Kinder- und Jugendtheaterzentrum (KJTZ) am Donnerstag in Frankfurt mit. Die Juroren würdigten "den poetischen Realismus, mit dem Theo Fransz generationenübergreifende Beziehungen von Vätern zu ihren Kindern" auf die Bühne bringt. Die Übersetzung des Stücks aus dem Niederländischen stammt von Andrea Kluitmann.

Den Deutschen Jugendtheaterpreis erhält laut KJTZ Rabiah Hussain aus Großbritannien mit ihrem Stück "Absprung". Die Übersetzung aus dem Englischen stammt von Cornelia Enger. Hussain habe die "Konflikte unserer Tage in verschiedenen gesellschaftlichen Sphären eingefangen" und ein Porträt "postmigrantischer Alltagsrealität gezeichnet, teilte die Jury zu ihrer Entscheidung mit. Der Autorin seien "glaubwürdige, überzeugende, vielschichtige Figuren" gelungen.

Die Staatspreise für dramatische Kinder- und Jugendliteratur werden alle zwei Jahre vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend vergeben und sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert sind.

