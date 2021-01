Niederländerin setzte sich mit Kindern unerlaubt nach Tirol ab

47-Jährige wegen des Verdachts der Kindesentziehung per europäischem Haftbefehl gesucht - Verstarb nach medizinischem Notfall in Innsbruck

Gegen eine Niederländerin, die mit ihren beiden Kindern seit Jahren im Bezirk Kitzbühel lebte, besteht der Verdacht der Kindesentziehung. Die 47-Jährige verschwand offenbar spurlos aus ihrer Heimat und ließ sich in Tirol nieder, ohne sich bei den Behörden anzumelden. Die Frau ist nach einem medizinischen Notfall am Dienstag in Innsbruck verstorben, berichtete ORF Tirol. Wie sich herausstellte, wurde sie per europäischem Haftbefehl gesucht.

Die 47-Jährige verließ 2014 gemeinsam mit ihren heute 13 und 17 Jahre alten Kindern die Niederlande. Für den Kindsvater war sie nicht mehr erreichbar, weshalb dieser die Behörden einschaltete. Die innerfamiliären Hintergründe wurden nicht bekannt. Nach Angaben von Katja Tersch, der Leiterin des Tiroler Landeskriminalamts, verhielt sich die Frau in Tirol polizeilich unauffällig. Erst aufgrund des medizinischen Notfalls kristallisierten sich die Lebensumstände der Frau heraus.

Zwischen den österreichischen und den niederländischen Behörden ist bereits Kontakt aufgenommen worden. Weitere Abklärungen sind am Laufen. Die Kinder werden vorerst von der Kinder- und Jugendfürsorge betreut, hieß es.