Niederländische Brauerei Heineken streicht weltweit 8.000 Jobs

Heineken-Umsätze in Osteuropa eingebrochen Der niederländische Bierkonzern Heineken hat im ersten Halbjahr 2009 in Osteuropa deutlich weniger umgesetzt als in den ersten sechs Monaten des Vorjahres. Wie der Bierriese mitteilte, gingen die Umsätze in der CEE-Region um 14 Prozent von 1,76 auf 1,52 Mrd. Euro zurück. Für die Region zuständig ist die in Wien ansässige Heineken CEE, die frühere Brau-Union.