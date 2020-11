Niederländische Rabobank macht Hälfte der Filialen dicht

Jobabbau soll dennoch vermieden werden

Die niederländische Rabobank schließt in ihrem Heimatmarkt die Hälfte ihrer Filialen. In den kommenden Jahren werde die Anzahl der Geschäftsstellen um 100 bis 150 von derzeit 230 verringert, teilte das Institut mit. In diesem Jahr seien bereits 100 Standorte geschlossen worden. Grund für den großflächigen Filialabbau sei, dass immer mehr Kunden digitale Angebote nutzten und die Bank Kosten sparen wolle.

Ein Abbau von Arbeitsplätzen solle vermieden werden, Mitarbeiter sollten von anderen Standorten aus arbeiten.