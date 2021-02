Niederländische Rabobank will bis 2026 rund 5.000 Stellen streichen

Deutsche Bank kassiert Gewinnziel und streicht Stellen Die Deutsche Bank hat wegen der Krise auf den Finanzmärkten ihr Gewinnziel kassiert und will Stellen streichen. Der deutsche Branchenprimus hält es nicht mehr für möglich, heuer wie angestrebt 10 Mrd. Euro vor Steuern zu verdienen, wie Bank-Chef Josef Ackermann am Dienstag in London erklärte.