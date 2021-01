Niederländische Regierung entscheidet über Rücktritt

Rutte nach Fehlern bei Rückforderungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung unter Druck

Der niederländische Ministerpräsident Mark Rutte und sein Kabinett entscheiden am Freitag über einen Rücktritt. Grund dafür sind Fehler der Regierung bei Rückforderungen von Zuschüssen für die Kinderbetreuung, die eine parlamentarische Untersuchung aufgedeckt hatte. Dem Untersuchungsbericht zufolge hatten rund 10.000 Familien Zehntausende Euro an Beihilfen zurückzahlen müssen, nachdem ihnen fälschlicherweise Betrug vorgeworfen worden war.

Das habe Arbeitslosigkeit, Insolvenzen und Scheidungen zur Folge gehabt. Diese Praxis sei eine "beispiellose Ungerechtigkeit".

Rutte hatte am Donnerstag gesagt, er rechne damit, dass über das Schicksal seiner Regierung in der Kabinettssitzung am Freitag entschieden werde, die um 11.00 Uhr beginnen soll. Der Druck auf die Regierung war gestiegen, nachdem Ruttes Koalitionspartner gesagt hatten, die Möglichkeit eines Rücktritts müsse ernsthaft in Betracht gezogen werden.