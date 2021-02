Niederländischer Finanzminister gesteht Corona-Ausrutscher ein

Hoekstra war trotz Verbots für Amateursportler Eislaufen - Minister: "Das hätte ich natürlich nicht tun müssen."

Der niederländische Finanzminister Wopke Hoekstra hat sich mit einer Runde Eislaufen in der Corona-Pandemie auf gefährliches politisches Glatteis begeben. Er hatte gemeinsam mit dem Ex-Weltmeister im Eisschnelllauf, Sven Kramer, eine Runde über das Eis im Stadion von Heerenveen gedreht. Doch Sport treiben ist in den Niederlanden aufgrund des Corona-Lockdowns in Stadien derzeit für Amateursportler verboten. Am Freitag räumte der Christdemokrat seinen Fehler ein.

Der Minister ist Spitzenkandidat seiner Partei bei der kommenden Parlamentswahl am 17. März. Das Foto von sich mit dem Ex-Weltmeister hatte er stolz über Twitter verbreitet. Das brachte ihm letztlich aber vor allem Empörung und Kritik ein. Ja, es sei ein peinlicher Ausrutscher, gab Hoekstra zu, "auch wenn ich auf dem Eis selbst nicht gefallen bin." Der Minister ergänzte: "Das hätte ich natürlich nicht tun müssen."