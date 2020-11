Niederländischer Rechtspopulist verzichtet auf Spitzenkandidatur

Thierry Baudet will mit Nazismus und Antisemitismus "nichts zu tun haben" - Kandidiert auf niedrigerem Listenplatz des "Forum für Demokratie"

Der neue Star der niederländischen Rechten, Thierry Baudet, verzichtet nach Antisemitismus- und Homophobievorwürfen gegen die Jugendorganisation seiner Partei auf eine Spitzenkandidatur bei der Parlamentswahl. Das kündigte der Chef der rechtsgerichteten Partei "Forum für Demokratie" (FvD) am Montagabend auf Twitter an. Berichte über Nazismus und Antisemitismus in Social-Media-Kanälen der Jugendorganisation bezeichnete er als schrecklich.

"Das sind Dinge, mit denen ich nichts zu tun haben will", so Baudet. Zugleich sagte er, dass den Medien nicht zu vertrauen sei. Die Wahlen im März will er weiter unterstützen und für einen niedrigeren Listenplatz kandidieren.

Das von Baudet (37) angeführte Forum richtet sich gegen Einwanderung und Europa und lehnt auch eine aktive Klimaschutzpolitik ab. Die junge Partei war erstmals 2017 mit zwei Abgeordneten in die Zweite Kammer des Parlaments eingezogen. In der Ersten Kammer, die mit dem Bundesrat in Österreich vergleichbar ist, stellt die Partei seit dem vergangenen Jahr 13 der 75 Abgeordneten.