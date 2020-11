Niederösterreicher starb bei Tauchunfall am Attersee

42-Jähriger überlebte Notaufstieg nicht

Ein 42-jähriger Niederösterreicher ist am Samstag bei einem Tauchunfall in Steinbach am Attersee (Bezirk Vöcklabruck) ums Leben gekommen. Wie die Landespolizeidirektion Oberösterreich mitteilte, dürfte er in einer Tiefe von 27 Metern Probleme bekommen haben. Den dann eingeleiteten Notaufstieg habe er nicht überlebt, anwesende Taucher hätten den leblos treibenden Mann ans Ufer gebracht. Die alarmierten Rettungskräfte hätten nur noch den Tod feststellen können.

Der Mann aus Wiener Neustadt war um 11.30 Uhr zusammen mit einer 32-jährigen Deutschen zum Tauchgang aufgebrochen. Sie wollten höchstens drei Stunden unter Wasser bleiben und bis auf 150 Meter hinuntertauchen. Der 42-Jährige musste aber nach den Erkenntnissen der Polizei bereits nach 48 Minuten den Tauchgang mit einem Notaufstieg abbrechen.