Niederösterreichischer Bildhauer Johannes Seidl gestorben

Im Alter von 74 Jahren - Gemeinsam mit Ehefrau Charlotte hatte er Gut Gasteil zu Ort der Kunst ausgebaut

Der niederösterreichische Bildhauer Johannes Seidl ist tot. Er starb in der Nacht auf Samstag "nach langer schwerer Krankheit" kurz nach seinem 74. Geburtstag, teilte das Gut Gasteil in einer Aussendung mit. Das Areal in Prigglitz im Bezirk Neunkirchen hatte er gemeinsam mit Ehefrau Charlotte von 1989 an zu einem Ort der Kunst ausgebaut.

Das etwa 16 Hektar große Gut entwickelte sich "zu einem Anziehungsort für Kunstinteressierte abseits des städtischen Mainstream", wie es im Nachruf hieß. Seidls Keramik-, Stein- und Stahlskulpturen hätten zudem "die Faszination für technische Möglichkeiten und für das ästhetische Erscheinungsbild" vereint.