Niederschläge: Verbund bereitet sich auf mögliches Hochwasser vor

"Beobachten die Situation sehr genau"

Die Verbundgesellschaft bereitet sich in Kärnten auf ein mögliches Hochwasser vor. Nachdem für Donnerstag viel Neuschnee angesagt ist und danach eine Warmfront viel Regen bringt, könnte eine Situation wie 2012 entstehen. Damals hatte es in Lavamünd (Bezirk Wolfsberg) ein schweres Hochwasser gegeben. "Wir beobachten die Situation sehr genau", sagte Verbund-Sprecher Robert Zechner am Mittwoch auf APA-Anfrage.

Der für Katastrophenschutz zuständige Landesrat Daniel Fellner (SPÖ) berief für den Nachmittag eine Sitzung des Krisenstabs ein. "Die große Frage ist, ab welcher Seehöhe kommen die angesagten Niederschläge in Form von Regen", meinte Fellner gegenüber der APA. Diesbezüglich seien die Prognosen derzeit noch relativ unsicher. Dass es wieder zu einem so starken Hochwasser wie vor acht Jahren komme, damit rechne man derzeit nicht. Aber kleinere Überflutungen seien jedenfalls zu erwarten.