Nigeria erlässt Haftbefehl gegen dortigen ExxonMobil-Chef Laing

ExxonMobil investiert 14 Mrd. Dollar in Ölförderung vor Kanada Der größte Energiekonzern der Welt, ExxonMobil, will 14 Mrd. Dollar (10,8 Mrd. Euro) in die Erschließung eines Ölfeldes vor der kanadischen Küste investieren. ExxonMobil werde das Ölfeld Hebron vor den ostkanadischen Provinzen Neufundland und Labrador erschließen und hoffe auf den Fund von mehr als 700 Millionen Barrel (ein Barrel sind 159 Liter) Öl, teilte der US-Konzern am Wochenende mit.