Nigerias Zentralbank ordnet Schließung von Kryptowährungs-Konten an

Bad Bank für WestLB gegründet Als erste Bank in Deutschland hat die angeschlagene WestLB eine sogenannte Bad Bank für faule Risikopapiere erhalten. Bereits am 11. Dezember sei das Institut mit dem Namen "Erste Abwicklungsanstalt" gegründet worden, teilte am 14. Dezember die Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung (SoFFin) in Frankfurt mit.