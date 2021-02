Die vor allem für ihre großen bunten Skulpturen bekannte französische Künstlerin Niki de Saint Phalle (1930-2002) bekommt posthum erstmals eine große Ausstellung in New York. "Niki de Saint Phalle: Structures for Life" werde vom 11. März bis zum 6. September zu sehen sein, teilte das MoMA PS1 - eine Außenstelle des Museum of Modern Art (MoMA) im Stadtteil Long Island City - am Donnerstag mit. Die Schau der Künstlerin in New York solle mehr als 200 ihrer Werke zeigen.