Nikolaus Juhasz wird neuer Vorstand der BKS Bank

Bestellung erfolgt für drei Jahre ab 1. Juli 2021

Nikolaus Juhasz wird mit 1. Juli 2021 neuer Vorstand der börsennotierten BKS Bank. Wie die Bank am Mittwoch in einer Aussendung mitteilte, erfolgte der Beschluss im Aufsichtsrat, Juhasz vorerst für drei Jahre zu bestellen. Mit der Erweiterung des Vorstandes trage die Bank der Expansion in den vergangenen Jahren Rechnung, sagte Vorstandsvorsitzende Herta Stockbauer. Mit ihr, Juhasz sowie Dieter Kraßnitzer und Alexander Novak besteht der Vorstand künftig aus vier Mitgliedern.

Juhasz begann seine Bankkarriere 1992 in der ehemaligen Creditanstalt. Von 1999 bis 2007 leitete er die BKS Bank-Direktion Villach, bevor er die Leitung der BKS Bank-Direktion Steiermark übernahm. Im Vorstand soll er nun für Vertriebsbereiche mit den Schwerpunkten "Finanzieren und Investieren" sowie "Veranlagen und Vorsorgen" zuständig sein.