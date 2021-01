Nina Bott zum vierten Mal Mutter geworden

Instagram-Foto aus Geburtspool

Die Schauspielerin Nina Bott (43) ist zum vierten Mal Mutter geworden. Die Hamburgerin hat am Sonntagabend auf Instagram ein Foto gepostet, das sie mit ihrem Kind sowie ihrem Partner zeigt. Das Paar hält dabei das Neugeborene zärtlich in den Händen und küsst sich. Bott liegt dabei noch in einem mit Wasser gefüllten kleinen Schwimmbecken. Bott hatte für ihr viertes Kind eine Hausgeburt im Geburtspool im Schlafzimmer geplant.

Den Namen ihres vierten Kindes hat Bott auf Instagram bereits verraten: Lobo. Ihrem Account zufolge heißen die anderen drei Kinder Lennox, Luna und Lio. Die Schauspielerin, Buchautorin und Moderatorin ist durch die RTL-Vorabendserie "Gute Zeiten, schlechte Zeiten" bekannt geworden.

(S E R V I C E - Instagram-Account von Nina Bott: https://www.instagram.com/p/CKb0PWhjvoP/)