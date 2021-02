Nissan - Keine Gespräche mit Apple über autonomes Auto

Aber Unternehmen offen für Kooperationen

Der japanische Autohersteller Nissan hat Verhandlungen mit Apple über die Produktion von selbstfahrenden Autos offenbar beendet. "Wir befinden uns nicht in Gesprächen mit Apple", sagte eine Nissan-Sprecherin. Das Unternehmen sei jedoch immer offen für Kooperationen und Partnerschaften, um die Transformation der Industrie voranzutreiben. Die Sprecherin lehnte einen weiteren Kommentar ab, Vertreter von Apple waren zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Zuvor hatte die Zeitung "Financial Times" berichtet, die Unternehmen hätten kurze Gespräche über eine mögliche Partnerschaft für die Produktion von autonomen Autos geführt. Diese seien jedoch gescheitert, da Nissan kein reiner Auftragsfertiger für die Apple-Autos werden wolle, hieß es in dem Bericht. Bei der Suche nach einem Produzenten für seine Roboterfahrzeuge war der US-Konzern bereits am südkoreanischen Autobauer Hyundai gescheitert.