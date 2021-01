Der Autobauer Nissan will einer Zeitung zufolge sein Werk Avila in Spanien schließen und zu einem Lagerhaus umfunktionieren. Verkauf und Herstellung der Fahrzeuge sollen laut "Yomiuri" an den Partner Renault ausgelagert werden. In Osteuropa sei zudem eine Kappung der Vertriebswege geplant. Die Maßnahmen seien Teil eines weltweiten Sanierungsplans.