NLB will nun Komercijalna Banka komplett übernehmen

Polens PKO Bank Polski soll slowenische NLB im Visier haben Polens größte Bank, die mehrheitlich staatliche PKO Bank Polski, soll informellen Informationen zufolge Interesse an der größten slowenischen Bank, Nova Ljubljanska Banka (NLB), haben. Die PKO soll am Kauf eines NLB-Anteils von mindestens zehn Prozent interessiert sein, berichtete die Tageszeitung "Delo" am Freitag unter Berufung auf Kreise nahe der staatlichen slowenischen Agentur für Verwaltung von Kapitalanlagen des Staats (AUKN).