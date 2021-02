No Angels wollen bei Comeback "Zeit zum Genießen" haben

Seinerzeit "zu spät die Notbremse gezogen"

Die reformierten No Angels haben nach der Neuaufnahme ihres größten Erfolges "Daylight In You Eyes" auch ein Album mit weiteren Hits in frischer Aufmachung angekündigt. Beim Comeback wollen sich die Sängerinnen aber nicht stressen, sondern auch "Zeit zum Genießen" haben, dann die sei früher zu kurz gekommen, erzählten Sandy Mölling und Jessica Wahls der APA.

"Da war damals so viel komprimiert in drei Jahre gequetscht. Damit hätte man zehn Jahre füllen können", sagte Mölling über den ersten Karriereabschnitt der deutschen Girlgroup. "Ich glaube, wir haben damals zu spät die Notbremse gezogen. Wir hatten aber auch immer den Anspruch an uns selbst, immer weiter zu machen. Heute wissen wir das besser, wir sind jetzt gestandene Frauen, die viel dazugelernt haben."

Die vier No Angels würden "total gern" Zeit miteinander verbringen, sagte Mölling über die derzeitigen Comebackaktivitäten. "Wir haben viel Spaß, aber man muss schauen, dass das Pensum gut aufgeteilt ist, man zwischendurch nach Hause kommt, die Kinder nicht auf der Strecke bleiben - und der Mann auch nicht."