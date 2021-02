"Noah": Neuer Roman von Takis Würger über Auschwitz-Überlebenden

Am 1. März erscheinendes Buch "kein journalistischer Text und kein Geschichtsbuch. Es sind Noah Kliegers Lebenserinnerungen" - Würgers Roman "Stella" sorgte für Debatten

Nach den heftigen Debatten über seinen Roman "Stella" widmet sich der Autor und "Spiegel"-Redakteur Takis Würger in seinem neuen Roman "Noah", der am 1. März erscheint, dem Leben des Auschwitz-Überlebenden Noah Klieger. "Dieses Buch ist kein journalistischer Text und kein Geschichtsbuch. Es sind Noah Kliegers Lebenserinnerungen", sagte Würger der "Jüdischen Allgemeinen". Er habe Klieger, der im Dezember 2018 starb, über mehrere Monate in Tel Aviv getroffen und interviewt.

"Ich kam natürlich, ganz der brave Reporter, mit meinem Fragenkatalog, aber Noah hat das nicht besonders interessiert. Den ersten Monat haben er und ich vor allem Biathlon im Fernsehen geguckt, das liebte er", sagte Würger. Erst später hätten sie über Kliegers Leben gesprochen. "Noah wollte, dass sein Leben erinnert wird. Ich vermutete, es war ihm mit über 90 Jahren nicht so wichtig, wer es aufschreibt. Er kannte meine Texte und meine Bücher, aber das war nicht ausschlaggebend, vermute ich. Ich denke, die einfache Antwort ist: Er hat mir gesagt, schreib mein Leben auf, weil sonst niemand da war, der es tun wollte oder es angeboten hat."

Würgers Buch "Stella" (2019) über die historische Figur der Jüdin Stella Goldschlag, die in der NS-Zeit mit den Nazis kollaborierte, war kontrovers diskutiert worden. Kritiker warfen ihm damals unter anderem Kitsch und leichtfertigen Umgang mit dem Thema vor.

Zu seinem neuen Buch sagte Würger, die Geschichte sei "deckungsgleich mit dem, was Noah Klieger mir erzählt hat". Das Buch sei von Historikern auf seine Richtigkeit geprüft worden. "Wir haben versucht, für alles zwei Quellen zu finden. Aber der einzige, der noch von vielen schrecklichen Erlebnissen von Noah Klieger im Konzentrationslager berichten konnte, war Noah Klieger. Dies ist Noahs Buch."

Noah Klieger überlebte das deutsche Vernichtungslager Auschwitz, wo er der Boxstaffel angehörte und eine tägliche Extraration Suppe erhielt. Später engagierte er sich für die Gründung des Staates Israel und wurde zum Doyen des israelischen Journalismus. Als Zeitzeuge hielt er Vorträge über die Schoah.

(S E R V I C E - Takis Würger: "Noah. Von einem, der überlebte", Penguin Verlag, 188 Seiten, 20,60 Euro, erscheint am 1. März)