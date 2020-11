Noch mehr Migranten auf Zypern angekommen

Schleuser brachten 21 Syrer von der Türkei nach Zypern

Schleuser haben erneut Migranten aus der Türkei nach Zypern und damit in die EU gebracht. Am Montag seien in den frühen Morgenstunden 21 Syrer an der Küste von Pomos im Nordwesten der Republik Zypern von den Sicherheitskräften entdeckt wurden, berichtete der zypriotische Staatsrundfunk (RIK). Sie sagten der Polizei, sie seien an Bord eines Bootes von der rund 70 Kilometer entfernten türkischen Küste gekommen. Vom Schleuser fehlte jede Spur, wie es im Bericht weiter hieß.

Es war bereits die dritte Gruppe von Migranten, die binnen weniger Tage auf Zypern ankam. Am Wochenende hatten 24 Migranten aus der Türkei nach Zypern übergesetzt, darunter auch fünf Kinder. Am vergangenen Donnerstag waren 18 Migranten von der Türkei nach Zypern gekommen.

Die Flüchtlingscamps der kleinen Inselrepublik seien überfüllt, betont die Regierung in Nikosia immer wieder und fordert Hilfe seitens der EU. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben der zypriotischen Polizei knapp 10.000 Migranten auf der Touristeninsel angekommen, die selbst nur rund 1,2 Millionen Einwohner hat.