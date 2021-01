NÖ Generationenfonds 2019/20 mit Minus von 1,2 Prozent

Auswirkungen der Corona-Pandemie als Grund ins Treffen geführt - 29,2 Mio. gingen in das Landesbudget

Der niederösterreichische Generationenfonds hat das Geschäftsjahr 2019/20 (per Ende Oktober) mit einem Minus von 1,2 Prozent bzw. 32,5 Mio. Euro nach Kosten abgeschlossen. Begründet wurde das negative Ergebnis am Donnerstag mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie. Die Ertragsziele des Landtags seien allerdings eingehalten worden, betonte Landesrat Ludwig Schleritzko (ÖVP). 29,2 Mio. Euro flossen in das Landesbudget.

Die "vorsichtige Portfolio-Ausrichtung" habe "Verluste deutlich beschränkt", führte Schleritzko vor Journalisten aus. Verwiesen wurde u.a. auf die Langzeit-Performance. In den vergangenen fünf Jahren betrug die Wertsteigerung der Veranlagung der NÖ Wohnbaudarlehen jährlich im Durchschnitt 1,9 Prozent (bei einem Ertragsziel von 1,6 bis 2,6 Prozent), in den abgelaufenen zehn Jahren 2,6 Prozent (Zielvorgabe 2,2 bis 3,2 Prozent). Der Kapitalstock des Generationenfonds belief sich Ende Oktober des Vorjahres auf 2,484 Mrd. Euro.

"Wir haben ein turbulentes und herausforderndes Jahr hinter uns", blickte der Finanzlandesrat zurück. In Sachen wirtschaftlicher Entwicklung habe es bedingt durch Covid-19 eine "weltweite Vollbremsung gegeben" - "von einer Boom-Phase in die tiefste Rezession seit rund 100 Jahren".

Fibeg-Geschäftsführer Johannes Kern bezeichnete die Corona-Pandemie als "einzigartige Herausforderung", die naturgemäß auch für den Kapitalmarkt neu gewesen sei. Im Februar und März 2020 habe durchaus Panik an den Märkten geherrscht. Diese sei durch das Eingreifen von Notenbanken, Staaten und Regierungen allerdings mit Anfang April beseitigt worden. Beim NÖ Generationenfonds hätten etablierte Mechanismen zur Absicherung "voll gegriffen" und ein größeres Minus verhindert.

Das Geschäftsjahr 2018/19 war mit einem deutlichen Plus von 4,3 Prozent bzw. 101,7 Mio. Euro nach Kosten abgeschlossen worden. "Vor einem Jahr hatten wir wunderbare Zahlen", befand Kern. Nachsatz: "Da war Corona weit weg."

Nach Angaben des Fibeg-Geschäftsführers besteht das Portfolio des Generationenfonds aus mehr als 4.000 Einzelpositionen. Die 2014 vom Landtag beschlossenen Veranlagungsvorschriften wurden eingehalten, wie im Bericht der Wirtschaftsprüfungskanzlei Ernst & Young bestätigt wurde. Die Abgeordneten werden noch am (heutigen) Donnerstag über die Ergebnisse des Geschäftsjahres 2019/20 informiert.