NÖ Landtag: Aktuelle Stunden zu Lockdown und medizinischer Versorgung

FPÖ fordert sofortiges Ende der Corona-Maßnahmen - Regierungskritik auch von SPÖ und NEOS

Im niederösterreichischen Landtag werden am Donnerstag in Aktuellen Stunden der Lockdown sowie die Zukunft der medizinischen Versorgung im Bundesland im Mittelpunkt stehen. Im Vorfeld forderte Udo Landbauer, Landes- und Klubobmann der FPÖ, am Dienstag ein sofortiges Ende der Corona-Maßnahmen, die nicht nur Existenzen zerstören würden, sondern "schlichtweg gesetzeswidrig" seien und außerdem "keinen Einfluss auf das Infektionsgeschehen" hätten.

"Geschäfte zusperren, die Bevölkerung einsperren und abwarten, was passieren wird. Das ist keine Strategie, das ist kein Plan, das ist maximal Voodoo-Politik", befand der FPÖ-Landesparteichef in einer Aussendung. Grundlage für derartige Eingriffe und Maßnahmen sei unter anderem eine hohe Auslastung der vorhandenen Kapazitäten in den Krankenhäusern. "Davon sind wir meilenweit entfernt."

Hinsichtlich der Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie übten auch Rot und Pink Kritik an der Bundesregierung. SPÖ-Landesparteichef LHStv. Franz Schnabl bezeichnete Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) als gescheitert. "Wie bei den Massentests, so auch bei den Impfungen gibt es keinen Plan, keine Organisation, keine Daten. Am Ende müssen es die Länder und Gemeinden richten." NEOS-Landessprecherin Indra Collini forderte Bund und Land auf, die Zeit bis zum 8. Februar "mit dem Ziel einer schrittweisen Öffnung" zu nutzen.

Nachdem Ende Oktober ein Acht-Punkte-Programm zur medizinischen Versorgung der Zukunft präsentiert worden war, beantragte die ÖVP nun eine Aktuelle Stunde zu dem Thema. SPÖ-Klubobmann Reinhard Hundsmüller ortete am Dienstag ein "Eingeständnis des eigenen Versagens" der Volkspartei, die in der Zweiten Republik in Niederösterreich durchgehend an der Landesspitze gewesen sei.

Viele der Punkte des Programms würden jedoch auch die Zustimmung der Sozialdemokraten finden, betonte Hundsmüller. "Auch deshalb, weil sie schon längst von der SPÖ gefordert wurden, ehe die ÖVP das Thema Gesundheit überhaupt aufgegriffen hat."

NEOS-Gesundheitssprecherin Edith Kollermann stellte beim Land eine Art Realitätsverweigerung hinsichtlich der wohnortnahen Versorgung mit Hausärzten fest. Gefordert wurden in einer Aussendung die Finanzierung des Gesundheitssystems aus einem Topf und eine Aufwertung und spezifische Facharztausbildung für Allgemeinmediziner.

Niederösterreichs Grüne forderten unterdessen von der Landesregierung weitere Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise. Eingetreten wurde etwa für Vorgaben, die dafür sorgen sollen, dass recycelte Baumaterialien vermehrt auch tatsächlich wiederverwendet werden. Auch auf ein Verbot von LED-Werbetafeln wollen die Grünen pochen.